Дом Мурузи затопило из-за протечки в подвале

Несмотря на то, что работники ЖКС перекрыли подачу воды и установили насосы для откачки, подвал продолжал заполняться кипятком.

В пятницу, 26 июля, после завершения технологических испытаний, жители дома 24 по Литейному проспекту (доходного дома Мурузи) заметили протечку. Спустя двое суток после начала затопления специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" обнаружили источник проблемы в подвале.

Несмотря на то, что работники ЖКС перекрыли подачу воды и установили насосы для откачки, подвал продолжал заполняться кипятком. "Специалисты "Теплосети Санкт-Петербурга" приступили к работе вечером 28 июля. Как сообщает пресс-служба компании, подвал осушили: сейчас бригада занимается устранением скрытого дефекта.

Доходный дом князя Александра Мурузи был построен в 1877 году. На тот момент здание стало техническим и архитектурным новшеством для Петербурга. Дом изначально был оборудован водопроводом, электричеством и центральным водяным отоплением. В здании располагались 57 квартир, отделанных в восточном стиле. В доме Мурузи в разное время проживали известные поэты и писатели. В частности, Николай Лесков, Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский, позднее комнату в этом доме получил отец Иосифа Бродского. Сейчас в доме расположен музей поэта "Полторы комнаты".

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Фото: citywalls.ru (Den)