  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура проверила эксплуатацию аттракционов в Южно-Приморском парке
Сегодня, 9:19
111
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура проверила эксплуатацию аттракционов в Южно-Приморском парке

0 0

Прокуратура района внесла представление собственнику аттракционов.

Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения требований законодательства при содержании и эксплуатации аттракционов в Южно-Приморском парке. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Установлено, что в Южно-Приморском парке на аттракционах отсутствовали информационные таблички, содержащие сведения о дате последней ежегодной проверки. Поверхности платформ, на которых установлены развлекательные объекты, имели выступы и неровности, а некоторые аттракционы, управляемые дистанционно, не оборудованы предупредительными сигналами. Не в каждом случае при входе на развлекательный объект имелись средства для измерения роста пассажиров.

Прокуратура района внесла представление собственнику аттракционов, а также возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). Фактическое устранение нарушений контролируется.

Фото: Telegram/ Прокуратура СПб

Теги: аттракционы, южно-приморский парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии