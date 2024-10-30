Прокуратура проверила эксплуатацию аттракционов в Южно-Приморском парке

Прокуратура района внесла представление собственнику аттракционов.

Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения требований законодательства при содержании и эксплуатации аттракционов в Южно-Приморском парке. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Установлено, что в Южно-Приморском парке на аттракционах отсутствовали информационные таблички, содержащие сведения о дате последней ежегодной проверки. Поверхности платформ, на которых установлены развлекательные объекты, имели выступы и неровности, а некоторые аттракционы, управляемые дистанционно, не оборудованы предупредительными сигналами. Не в каждом случае при входе на развлекательный объект имелись средства для измерения роста пассажиров.

Прокуратура района внесла представление собственнику аттракционов, а также возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). Фактическое устранение нарушений контролируется.

Фото: Telegram/ Прокуратура СПб