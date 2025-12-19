В Петербурге продают два колеса обозрения

Одно из сооружений расположено в парке аттракционов "Диво Остров" на Крестовском острове, его стоимость составляет 60 млн рублей.

В Петербурге выставлены на продажу сразу два колеса обозрения. Об этом пишет 30 января Neva.Today.

Одно из сооружений расположено в парке аттракционов "Диво Остров" на Крестовском острове, его стоимость составляет 60 млн рублей, вес – 223 тонны, высота – 55 метров. Вместимость достигает до 1,8 тыс. человек. Сделали колесо в Италии в 2013 году.

Второе находится в парке Есенина рядом со станцией метро "Улица Дыбенко". Его продает частное лицо за 11,2 млн рублей. Высотой сооружение 30 метров, доставку можно осуществить самовывозом.

Ранее мы рассказывали о том, что самый маленький склад в Петербурге обойдется в 2,1 млн рублей. Комитет имущественных отношений продает это здание на 3-й Красноармейской улице.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)