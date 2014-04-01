В Петербурге насчитали 73 малоформатных торговых центра

Сегмент небольших ТЦ усиливает позиции и продолжает активно развиваться.

К началу 2026 года в Санкт-Петербурге функционируют 73 малоформатных торговых центра площадью до 20 тыс. квадратных метров. По данным международной консалтинговой компании Nikoliers, их доля достигла 25 % от общего объёма рынка торговой недвижимости города.

Аналитики отмечают, что данный сегмент перешёл в стадию активного роста и постепенно закрепляется в числе ключевых форматов, особенно в структуре жилых комплексов и густонаселённых районов. Ожидается, что в 2026–2027 годах объём нового строительства таких объектов превысит 65 тыс. квадратных метров. При этом девелоперы всё чаще ориентируются на размещение арендаторов, предлагающих повседневные услуги, досуг и инфраструктуру в шаговой доступности.

Всего до конца 2027 года заявлен ввод 6 районных торговых центров общей площадью 65 тыс. квадратных метров. Этот показатель окажется в 2 раза ниже рекордного уровня 2025 года.

Прогнозируется, что к началу 2028 года доля малоформатных торговых центров увеличится до 27 % и достигнет 920 тыс. квадратных метров от совокупного объёма качественных торговых площадей в городе.

Эксперты также указывают на устойчивую тенденцию к сокращению средней площади объектов. В ближайшие годы этот показатель может составить около 10 тыс. квадратных метров.

