Самый маленький склад в Петербурге обойдется в 2,1 млн рублей

В Петербурге с каждым годом растет спрос на складские помещения. Горожане нуждаются и в крупных логистических центрах, и в складах индивидуального хранения. Последние чаще всего располагаются на окраинах, но есть исключения. Так, в Адмиралтейском районе за 2,1 млн рублей можно купить "складик" площадью 13 "квадратов", передает Neva.Today.

Комитет имущественных отношений продает это здание на 3-й Красноармейской улице, торги начнутся 27 февраля. Построили его в 1934 году. Выявлены трещины в фундаменте, выпавшие из стен кирпичи, а также частично вздувшаяся кровля. К складу прилагается участок площадью 19 "квадратов".

Фото: сайт ГИС Торги