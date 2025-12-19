Дачу Кушелевых–Безбородко в Петербурге продают за 2,5 млрд рублей

Продажа осуществляется через объявление, размещённое агентством недвижимости Uptown Group.

Историческая дача Кушелевых-Безбородко, расположенная на Свердловской набережной, дом 40, выставлена на продажу в Санкт-Петербурге за сумму в 2,5 миллиарда рублей, передает издание "Деловой Петербург".

Продажа осуществляется через объявление, размещённое агентством недвижимости Uptown Group. Предлагается приобрести юридическое лицо, вероятно, принадлежащее ООО "Монолит". Именно эта организация с 2010 года арендовала здание, построенное в конце XVIII столетия и имеющее статус памятника культуры федерального значения. Изначально предполагалось, что особняк превратят в культурно-деловой центр, однако процесс реконструкции растянулся на долгие годы.

Сейчас потенциальным покупателям демонстрируют восстановленные фасады здания, оборудованный лифт и помещения с подведенными коммуникациями, но без завершающей внутренней отделки. Продавец уверяет, что недвижимость готова к заключению сделки и обладает всеми характеристиками современной элитарной недвижимости. За последнее десятилетие собственники ООО "Монолит" часто сменялись.

Ранее мы сообщили о том, что Главпочтамт в Петербурге снова выставили на аукцион за 1,2 млрд рублей.

Скриншот: Яндекс.панорамы