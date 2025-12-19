Главпочтамт в Петербурге снова выставили на аукцион за 1,2 млрд рублей

Исторический Главпочтамт в центре Петербурга повторно продают.

Имущественный комплекс Главпочтамта на Почтамтской улице, дом 9, в Санкт-Петербурге повторно выставлен на торги Российским аукционным домом. Аукцион назначен на 30 января 2026 года, прием заявок завершится 26 января.

Начальная стоимость лота составляет 1,2 миллиарда рублей без налога на добавленную стоимость. Информация об условиях продажи размещена на официальном сайте Российского аукционного дома. Здание Главпочтамта расположено в квартале между Почтамтской улицей, Почтамтским переулком и улицей Якубовича в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Общая площадь объекта недвижимости составляет 13,7 тысячи квадратных метров, площадь земельного участка — 7,4 тысячи квадратных метров.

Недвижимость имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, что накладывает дополнительные требования к использованию и реконструкции. В описании лота указано, что новый собственник сможет реализовать проект реконструкции с многофункциональным назначением. Предполагается размещение гостиничных и офисных площадей, общественно-делового пространства, а также инфраструктуры для проведения выставок и культурных мероприятий.

Фото: Piter.TV