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Момент разрушения высотного аттракциона в Эквадоре сняли на видео

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Пострадавшими считаются десять человек.

Не менее десяти человек пострадали во время обрушения аттракциона в парке развлечений. Трагедия произошла на территории Эвкадора, когда нам глазах у посетителей развалился высотный аттракцион маятникового типа. Авторы местной газеты Universo указали читателям на то, что инцидент произошел в городе Дауле, расположенном провинции Гуаяс в западной части страны. Отдыхающие парка увидели, как чаша с людьми аттракциона сначала врезалась в металлическое ограждение, а затем из-за этого происшествия оторвались два ряда сидений. в настоящее время медики установили, что шестеро из десяти раненых получили тяжелые травмы. Сейчас парк развлечений временно закрыт, а местные власти проводят собственное расследование для того, чтобы выяснить причины случившегося.

Детские аттракционы в Ленобласти признаны одними из самых безопасных в стране.

Фото и видео: соцсети, Telegram / РИА Новости

Теги: аттракционы, парк развлечений, эвкадор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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