Детские аттракционы в Ленобласти признаны одними из самых безопасных в стране

Все аттракционы, работающие в регионе, за исключением тех, которые относятся к четвёртой степени риска, должны проходить государственную регистрацию.

В Ленобласти за последние четыре года не зафиксировано ни одного случая детского травматизма на региональных аттракционах благодаря контролю со стороны Гостехнадзора, введённому в 2020 году.

Во время совещания с главами районов и отраслевыми ведомствами губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что жители имеют полное право требовать установки новых аттракционов вместо демонтированных площадок. Он обратился к ответственным лицам с просьбой соблюдать данное правило в своей деятельности.

Все аттракционы, работающие в регионе, за исключением тех, которые относятся к четвёртой степени риска, должны проходить государственную регистрацию.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 700 котельных Ленобласти подготовили к зиме.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)