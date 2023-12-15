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Детские аттракционы в Ленобласти признаны одними из самых безопасных в стране
Сегодня, 17:06
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Детские аттракционы в Ленобласти признаны одними из самых безопасных в стране

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Все аттракционы, работающие в регионе, за исключением тех, которые относятся к четвёртой степени риска, должны проходить государственную регистрацию.

В Ленобласти за последние четыре года не зафиксировано ни одного случая детского травматизма на региональных аттракционах благодаря контролю со стороны Гостехнадзора, введённому в 2020 году.

Во время совещания с главами районов и отраслевыми ведомствами губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что жители имеют полное право требовать установки новых аттракционов вместо демонтированных площадок. Он обратился к ответственным лицам с просьбой соблюдать данное правило в своей деятельности.

Все аттракционы, работающие в регионе, за исключением тех, которые относятся к четвёртой степени риска, должны проходить государственную регистрацию.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 700 котельных Ленобласти подготовили к зиме.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: детские аттракционы, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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