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Неясыть, осоед и ушастая сова вернулись в дикую природу после реабилитации в петербургской ветклинике
Сегодня, 15:29
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Неясыть, осоед и ушастая сова вернулись в дикую природу после реабилитации в петербургской ветклинике

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Пернатых вылечили от гельминтов, им помогли восстановиться после переломов крыльев.

В петербургской клинике спасли трех птиц с травмами. Неясыть, осоед и ушастая сова вернулись в дикую природу после реабилитации. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Пернатых вылечили от гельминтов, им помогли восстановиться после переломов крыльев. Специалисты отмечают, что из-за нехватки пищи зимой в лесу совы прилетают в город, где ищут пищу. Здесь они сталкиваются с агрессией со стороны ворон, которые по ночам отнимают у них еду, выселяют из гнезда. Как рассказал орнитолог Владимир Романов, вороны часто мстят. Они окружают сову, обкаркивают и пикируют на нее. После атак совы получают травмы и не могут летать, а в намокших перьях птиц заводятся паразиты. 

Пострадавшие особи попадают в ветклиники на лечение, которое длится до года. Перед возвращением в дикую природу всех птиц пронумеровывают, на них закрепляют специальный браслет.  

Ранее мы писали, что чибисы начали откладывать яйца под Петербургом.

Фото: Pxhere

Теги: животный мир, неясыть, птицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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