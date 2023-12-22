Неясыть, осоед и ушастая сова вернулись в дикую природу после реабилитации в петербургской ветклинике

Пернатых вылечили от гельминтов, им помогли восстановиться после переломов крыльев.

В петербургской клинике спасли трех птиц с травмами. Неясыть, осоед и ушастая сова вернулись в дикую природу после реабилитации. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Пернатых вылечили от гельминтов, им помогли восстановиться после переломов крыльев. Специалисты отмечают, что из-за нехватки пищи зимой в лесу совы прилетают в город, где ищут пищу. Здесь они сталкиваются с агрессией со стороны ворон, которые по ночам отнимают у них еду, выселяют из гнезда. Как рассказал орнитолог Владимир Романов, вороны часто мстят. Они окружают сову, обкаркивают и пикируют на нее. После атак совы получают травмы и не могут летать, а в намокших перьях птиц заводятся паразиты.

Пострадавшие особи попадают в ветклиники на лечение, которое длится до года. Перед возвращением в дикую природу всех птиц пронумеровывают, на них закрепляют специальный браслет.

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