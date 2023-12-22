Первые утята замечены в Петроградском районе

Обычно утки вынашивают значительно большее количество птенцов.

Петербуржцы обнаружили утку с двумя утятами в одном из прудов в Петроградском районе. Это стало объектом обсуждения в социальных сетях, так как обычно утки вынашивают значительно большее количество птенцов.

Возможно, остальные птенцы погибли из-за неблагоприятных погодных условий или стали добычей хищников.

Неравнодушные пользователи прсят водителей быть бдительными на дорогах, так как утки могут переводить птенцов через дорогу.

Ранее мы сообщили о том, что самца утки-мандаринки заметили в Курортном районе.

Фото: Telegram / Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО (Светлана Турко)