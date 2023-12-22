Петербуржцам рассказали, как помочь птице, залетевшей в помещение

Необходимо надеть перчатки (многие птицы являются переносчиками инфекционного заболевания орнитоза), вывести животных из помещения, закрыть все двери, чтобы птица не улетела дальше.

Наблюдатели за птицами сообщают об увеличении численности зарянок в Петербурге. Они даже залетают в дома. Эту информацию подтверждают участники сообщества "Птицы СПб и России" во "ВКонтакте".

Сообщество распространяет информацию о том, как помочь птице, попавшей в помещение. Необходимо надеть перчатки (многие птицы являются переносчиками инфекционного заболевания орнитоза), вывести животных из помещения, закрыть все двери, чтобы птица не улетела дальше.

Если птица застряла внутри помещения без прямого выхода, следует использовать большой кусок ткани (например, простыню) и направить ее в нужном направлении. Не стоит гонять птицу шваброй, палкой или веником. Лучше использовать ткань вместо рук для контакта с птицей.

Ранее мы сообщили о том, что клещи покусали 70 петербуржцев за неделю.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Лилия Теленкова)