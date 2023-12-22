Клещи покусали 70 петербуржцев за неделю

Медицинская помощь потребовалась 18 детям.

За неделю в медицинские учреждения Санкт-Петербурга обратились 70 человек после укусов клещей. У одного пациента был выявлен клещевой боррелиоз.

В городе было зафиксировано 14 случаев укусов клещей, из которых 4 случая произошли в Пушкинском и Невском районах, 2 - в Красногвардейском, по 1 - в Красносельском, Выборгском и Фрунзенском районах.

Медицинская помощь потребовалась 18 детям. Зарегистрирован один случай клещевого боррелиоза, случаев клещевого энцефалита не было зафиксировано.

Продолжается вакцинация против клещевого энцефалита, прививку уже получили 1102 человека.

Ранее мы сообщили о том, что

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