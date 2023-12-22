Чибисы начали откладывать яйца под Петербургом

Во время прогулок по полям и лугам в траве могут скрываться кладки некоторых видов птиц, например, чибисов.

Весной этого года сезон гнездования многих птиц в Петербурге и Ленобласти начался раньше обычного. Об этом сообщили в Telegram-канале "Ушами Филина", призвав любителей-орнитологов быть осторожными.

Во время прогулок по полям и лугам в траве могут скрываться кладки некоторых видов птиц, например, чибисов. При этом взрослые особи не всегда находятся где-то рядом, что могло бы свидетельствовать о наличии яиц где-то неподалёку.

Если вы обнаружили яйца в природной среде, важно помнить несколько важных моментов. Во-первых, ни в коем случае нельзя трогать гнездо. Так вы можете привлечь внимание хищников неподалёку.

Во-вторых, постарайтесь быстрее покинуть территорию. Своим присутствием человек может нарушить процесс инкубации, что может негативно сказаться на здоровье будущих птенцов.

Ранее мы сообщили о том, что первые утята замечены в Петроградском районе.

Фото: Telegram / Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО