Суд Петербурга обязал выплатить женщине 70 тыс. рублей за потерянную кошку

Ответчик в судебное заседание не явилась.

Кировский районный суд Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску Елены Бредихиной к Ольге Богоявленской о взыскании убытков. Об этом 3 июля рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Истец указывала, что, в соответствии с договором передачи кошки, ответчик приняла на себя обязательства по содержанию животного, вязке, содержанию котят, с последующей их передачей истцу, являющейся владелицей питомника. При выполнении условий содержания кошка перешла бы в собственность Богоявленской, а в случае их нарушения животное вернули к заводчику, или Богоявленская должна была возместить Бредихиной 70 тыс. рублей.

Со дня заключения договора ответчик уклонялась от исполнения договора, препятствовала истцу в свиданиях с кошкой, угрожала стерилизацией животного. Кроме того, в дальнейшем она заявила истцу, что потеряла кошку. Ссылаясь на указанное, Бредихина просила взыскать с ответчика 70 тыс. рублей.

Ответчик в судебное заседание не явилась. Суд установил, что животное от нее сбежало.

Суд сказал, что в силу ст. 137 ГК РФ, к животным применяются общие правила об имуществе, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное. В соответствии с ч. 1 ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Так, суд решил взыскать с Богоявленской в пользу Бредихиной убытки в размере 70 тыс. рублей, возмещение расходов по уплате государственной пошлины в размере 2,3 тыс. рублей, почтовые расходы в размере 165,5 рублей.

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Фото: Piter.TV