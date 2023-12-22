Будущее кукольного театра обсудили в Петербурге

Вопросы актерам и режиссерам задавала кукла Маруся.

В преддверии Дня кукольника, который отмечается 21 марта, в медиацентре "Культура Петербурга" состоялась иммерсивная пресс-конференция "Куклы versus люди. Новые форматы в кукольном театре".

На мероприятии актеры и режиссеры ведущих кукольных театров Северной столицы рассказали о роли этого необычного вида искусства. Спикеры отметили, что оно активно развивается, привлекает зрителей разных возрастов и ищет новые формы взаимодействия с ними.

Постановки с куклами рассчитаны не только на детей. Недавно у нас появились два взрослых спектакля. Теперь возрастное ограничение театра — от ноля и до бесконечности. Мы также проводим экскурсии, показываем цех, где изготавливают и "оживляют" марионеток. Они пользуются популярностью. Ещё у нас есть программа "В мире кукол", где актеры рассказывают, как зародилось это направление. Каждый посетитель может потрогать куклы руками и даже самостоятельно что-нибудь изготовить. Заместитель директора Театра сказки Кира Гуро.

Беседовала со спикерами известная в "кукольных кругах" журналистка Маруся. Самым популярным на пресс-конференции стал вопрос о том, каким будет театр кукол будущего, изменится ли он под воздействием новых технологий и сможет ли удивить современного зрителя. Деятели культуры предположили, что произойдёт с обсуждаемой сферой через 30 лет.

Кукла-журналист Маруся и художественный руководитель АНО "Театр-Концерт "ВАМПУКА" Женя Глюкк.

В этом виде искусства будет еще очень много открытий. Сейчас можно заметить, как драматические театры перенимают нашу манеру работы с руками, например. Думаю, в будущем появится яркий кукольный персонаж, такой, каким был Чебурашка Народная артистка России, член правления СПб отделения Союза театральных деятелей России, хранитель коллекции Государственного театра марионеток имени Деммени Фаина Ивановна Костина.

Мне бы хотелось, чтобы на сцене по-прежнему были: стол, стул, фонарь и актер с куклой. А больше ничего и не нужно. Надеюсь, что театр не потеряет свои человеческие качества, даже если вокруг будут летать машины и выступать роботы. Режиссер и актриса Большого театра кукол Дарья Левингер.

В конце мероприятия артист, номинант премии "Золотой софит" Михаил Абрамов рассказал присутствующим о видах кукол и специфике работы с ними. Например, классические марионетки "оживают" при помощи ниток. Штоковые же куклы передвигаются благодаря металлическим стержням, которые крепятся к голове и спине. Работать с ними гораздо легче.

Штоковая марионетка

Познакомиться с куклами поближе может каждый. В медиацентре "Культура Петербурга" проходит выставка "80 лет сказке", посвященная юбилею одноименного театра. Экспозиция продолжит работу до 22 марта.

Анна Гибова

Фото: Piter.TV

