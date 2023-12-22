В медиацентре "Культура Петербурга" прошла пресс-конференция, посвященная Тотальному диктанту в Петербурге

В медиацентре "Культура Петербурга" 9 апреля прошла пресс-конференция, посвященная Тотальному диктанту в Петербурге. Организаторы проекта, филологи и волонтеры, рассказали о подготовке юбилейной акции. Юлия Грызлова, главный городской координатор Тотального диктанта, напомнила: впервые он прошел в Новосибирске двадцать лет назад, петербуржцы присоединились к проекту только в 2012 году. А 20 апреля 2024 года, в общем порыве – проверить свою грамотность, объединятся русскоязычные жители 700 городов из сорок одной страны мира.

По словам Екатерины Коновой, координатора площадок Тотального диктанта, в Петербурге зарегистрировано уже 162 общественных пространства, где проверочный текст смогут написать 10 тыс. петербуржцев. Впервые будет организована площадка в Гатчине. А еще в этом году петербургские школьники от 7 до 10 лет смогут написать свой Тотальный диктант в детской библиотеке имени А. С. Пушкина. 20 апреля в 12:00 начнется диктовка, а завершится акция для ребят экскурсией и увлекательным рассказом о книгах.

Юлия Грызлова призналась: сама впервые написала Тотальный диктант в 2016 году – на "тройку". Зато получила отличный стимул для улучшения грамотности; стала читать полезные книги, готовиться и... теперь пишет на "отлично". Писать никогда не поздно! Самой пожилой участнице Тотального диктанта 92 года, а самой юной – 8 лет.

Проект стал всенародно любимым и приобретает все новые грани. Теперь акция включает в себя подготовительные занятия с филологами. А еще возник своеобразный проект в проекте "Тот. Язык". В рамках этой инициативы текст диктанта переводится с русского на другие языки. В этом году диктант на ижорском будут писать в деревне Вистино, а на вепсском в Лодейном Поле.

Екатерина Славгородская, координатор участников и SMM специалист, объяснила: раньше для диктанта брали тексты русских классиков. Но потом, чтобы исключить возможность списывания, стали приглашать современных авторов. В этом году эксклюзивный текст диктанта сочинила известная российская писательница Анна Матвеева. А читать его будут самые уважаемые люди страны и города – Евгений Водолазкин, Андрей Ургант, Николай Буров и многие другие.

По словам координаторов, проект существует благодаря волонтерам и филологам, которые за девять лет уже стали "командой мечты" и настоящими друзьями. Правда, в компании грамотных женщин явно не хватает волонтеров-мужчин: десятки тысяч текстов не только проверять нелегко, но и носить на хрупких руках. А еще координаторы Тотального диктанта искренне благодарны партнерам, которые поддерживают некоммерческий проект. Сеть полиграфических центров Printsburg многие годы обеспечивает печатной продукцией, Штолле кормит волонтеров и филологов, а при поддержке коллегии переводчиков "Доминик" в этом году впервые будет снят короткометражный фильм о Тотальном диктанте.

Ольга Витальевна Гаазе, директор Института культурных программ, чтец Тотального диктанта, на пресс-конференции напомнила, что именно Петербург стал родоначальником торжественного награждения отличников диктанта. В 2024 году церемония награждения будет проходить в кинотеатре "Аврора". А медиацентр "Культура Петербурга", где состоялась пресс-конференция, в этом году также станет площадкой для Тотального диктанта.

Напоминаем, что все участники должны зарегистрироваться и выбрать площадку на сайте totaldict.ru. Накануне 20 апреля портал "Культура Петербурга" делится со всеми, кто хочет писать грамотно, списком новейших словарей, рекомендованных командой филологов Тотального диктанта.

1. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник (под ред. Лопатина В. В.)

2. Русский орфографический словарь РАН.

3. Бешенкова Е. В., Иванова О. Е., Чельцова Л. К. Объяснительный русский орфографический словарь-справочник.

4. Электронный орфографический академический ресурс "Академос" Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН.

5. Каленчук М. Л., Касаткин Л. Л., Касаткина Р. Ф. Большой орфоэпический словарь русского языка. Литературное произношение и ударение начала XXI века: норма и ее варианты.

6. Крысин Л. П. Современный словарь иностранных слов.

7. Шагалова Е. Н. Словарь новейших иностранных слов.

8. Березович Е. Л. Галинова Н. В. Этимологический словарь русского языка (7 – 11 классы).

9. Пахомов В. М., Свинцов В. В., Филатова И. В. Трудные случаи русской пунктуации. Словарь-справочник.

Фото: предоставлено организаторами Тотального диктанта