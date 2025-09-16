Петербуржцы с нарушениями зрения напишут "Тотальный диктант" с использованием шрифта Брайля

18 апреля в 14:00 в Петербурге в Государственной специальной центральной библиотеке для слепых и слабовидящих "Точки зрения" пройдёт единственная в городе инклюзивная площадка "Тотального диктанта". В этом году незрячие и слабовидящие участники смогут написать текст рельефно-точечным шрифтом Брайля одновременно со зрячими людьми в общем зале.

Текст диктанта озвучит Марина Гладкая — известная актриса дубляжа и озвучивания, чей голос знаком многим по объявлениям в петербургском метро, а также аудиогидам Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи и Пушкинского музея. Кроме того, она озвучила Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", пишет "Петербургский дневник".

Организаторы мероприятия просят участников с нарушениями зрения взять с собой собственные приборы для письма по Брайлю на 18 или 27 строк и грифели. Бумага для диктанта будет предоставлена на месте.

Фото: ВКонтакте / Тотальный диктант (Анна Ненашева)