Автор текста "Тотального диктанта" рассказал о выборе темы

Прозаик и публицист Алексей Варламов, ставший автором текста "Тотального диктанта", который пройдет 18 апреля, поделился с "Петербургским дневником" своими мыслями о выборе темы и сложностях написания.

Варламов рассказал, что выбрал тему детства Александра Пушкина и его взаимоотношений с родителями, так как в данный момент работает над книгой о семье поэта. Он отметил, что, несмотря на обилие информации о Пушкине, в его биографии остаются "лакуны", связанные с детством и семьей, что делает эту тему подходящей для просветительской акции.

Автор подчеркнул, что при написании текста он использовал архивные материалы, включая семейные легенды, предания и фамильные тайны, которые, по его мнению, являются важными для понимания личности и творчества Пушкина.

Варламов признал, что написание текста для диктанта – это особый вызов и ответственность. Ему предстояло создать четыре законченных истории для разных часовых поясов, которые были бы связаны между собой. Он также отметил, что в тексте будут сложные слова и грамматические конструкции, которые могут вызвать затруднения у участников. При этом он честно заявил, что сам бы не написал свой диктант без ошибок.

Писатель рассказал о своем предыдущем опыте участия в "Тотальном диктанте" в качестве "диктатора", когда он читал тексты других авторов. Он описал это как интересный опыт, который позволил ему наблюдать за сосредоточенными участниками. Варламов также поделился своими мыслями о значении чтения своего текста на диктанте. Он назвал это "вершиной года" и выразил смешанные чувства облегчения и грусти по поводу завершения работы.

Варламов подчеркнул важность интонации при чтении диктанта, отметив, что она задается самим текстом. Варламов также выразил восхищение независимостью и свободой Тотального диктанта, где участие является добровольным и бескорыстным. В заключение он отметил, что Тотальный диктант – это не только проверка грамотности, но и знакомство с современной литературой. Он выразил надежду, что акция поможет повысить интерес к чтению и привлечет новых читателей.

Ранее мы сообщили о том, что "Тотальный диктант" в Петербурге напишут более чем на 200 площадках.

