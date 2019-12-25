В РГПУ имени Герцена «Тотальный диктант» написали более 500 человек

Текст о детстве Пушкина прочитали Светлана Сурганова, Юрий Дормидонтов и Владимир Колбасов.

В Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена "Тотальный диктант" собрал более 500 участников. Университет организовал четыре площадки на филологическом факультете, одну в главном корпусе, а также площадку в Ташкентском филиале. Всего в акции на базе вуза приняли участие свыше 500 человек, сообщили в пресс-службе РГПУ.

Поддержка и продвижение русского языка является актуальной и очень важной задачей для нашего университета и всей системы образования. В языке воплощены национальная культура, исторический опыт и духовное наследие нашего народа. Сохранение его богатства — залог преемственности поколений и укрепления гражданской идентичности. Такие акции объединяют людей вокруг общей идеи — беречь и развивать уникальное достояние, которое формирует основу нашей культурной самобытности. Сергей Тарасов, ректор РГПУ

Автором текста диктанта 2026 года стал ректор Литературного института имени А. М. Горького, писатель-прозаик Алексей Варламов. Текст под названием "Пушкин. Фамилия" посвящён детству Александра Сергеевича Пушкина. На площадках Герценовского университета участники писали третью часть текста под заголовком "Наперсница волшебной старины". Вместе с герценовцами этот отрывок писали в 59 регионах России и 45 странах. Перед началом диктанта Светлана Сурганова прочитала одноимённое стихотворение великого поэта, посвящённое его няне Арине Родионовне.

Текст для участников прочитали автор песен и музыкант Светлана Сурганова, актёр и телеведущий Юрий Дормидонтов, художник Владимир Колбасов, филолог и преподаватель Герценовского университета Михаил Дымарский, начальник управления межрегионального сотрудничества в сфере образования Елена Спасская. Также в этом году чтецом "Тотального диктанта" стал преподаватель Студенческого дворца культуры РГПУ, солист Театра музыкальной комедии, артист театра и кино Владимир Ярош. Он прочитал текст в Государственном музее истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости, где диктант проводился впервые.

В 2025 году "Тотальный диктант" написали свыше 1,3 миллиона человек более чем из 50 стран мира. В Петербурге акция проводится с 2012 года. В этом году организаторы подготовили более 220 офлайн-площадок, а участниками диктанта стали почти 10 тысяч петербуржцев. Операционную поддержку осуществляет Комитет по культуре Санкт-Петербурга и Институт культурных программ, организационную и филологическую — РГПУ имени А. И. Герцена, подведомственный Минпросвещения России.

