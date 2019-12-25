Во время ночного пожара на Демьяна Бедного пострадала женщина

В комнате в "коммуналке" полыхала обстановка на площади 2 "квадрата".

В Калининском районе ночью 30 июля произошел квартирный пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: улица Демьяна Бедного, 31, поступила спасателям в 22:58. В комнате в "коммуналке" полыхала обстановка на площади 2 "квадрата". Огонь потушили до прибытия пожарных.

В результате пострадала женщина, ее увезли в больницу. К ликвидации огня привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Фото: Piter.TV