Возбудили уголовное дело по факту обнаружения трупа женщины на Демьяна Бедного

Смерть потерпевшей наступила не менее 14 суток назад.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту убийства женщины. Её труп находился в квартире как минимум 2 недели, рассказали в СК по Северной столице.

Следственным отделом по Калининскому району по факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В одной из квартир по улице Демьяна Бедного 18 августа обнаружили тело 61-летней женщины с колото-резаным ранением шеи. По предварительным данным, смерть потерпевшей наступила не менее 14 суток назад.

Следователем проведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление виновного лица и всех обстоятельств произошедшего.

