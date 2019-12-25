  1. Главная
Петербуржец жил с разлагающимся трупом матери в квартире на Демьяна Бедного
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным "Оперативного прикрытия", тело 61-летней жительницы Петербурга было обнаружено 18 августа в одной из квартир на улице Демьяна Бедного её сестрой, пришедшей проверить состояние здоровья родственницы. Тело находилось в стадии разложения.

Осмотревшие место происшествия специалисты зафиксировали колото-резаная рану в области шеи, а также изъяли кухонный нож с остатками биологического материала.Кроме того, из жилища была госпитализирована в специализированное медицинское учреждение 39-летняя женщина — сын покойной, страдающий психическими расстройствами и ранее состоящий на учёте в соответствующем диспансере

Сейчас проводятся мероприятия по установлению точной причины гибели женщины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

