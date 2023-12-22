ДТП на трассе М-11 "Нева" ограничило движение в сторону Москвы

СК начал проверку по факту аварии.

Сотрудники следственного комитета РФ проводят предварительное расследование по поводу серьёзной аварии, в которой столкнулись 50 автомобилей на трассе М-11 в Новгородской области, что привело к гибели четырёх человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Следователи и криминалисты, проводят проверку, чтобы установить признаки преступления в соответствии со статьей о предоставлении услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности. На месте аварии работают исследователи, чтобы дать оценку действиям тех лиц, чьи обязанности включают уборку снега на автомагистрали.



Ранее сообщалось, что в аварию попало 30 машин. Однако губернатор Новгородской области Андрей Никитин уточнил в своем Telegram-канале, что количество участвующих в ДТП машин увеличилось до 50-ти.

Ранее мы сообщили о том, что после смерти двух детей при пожаре в коммуналке возбудили уголовное дело.

Фото: ГСУ СК РФ