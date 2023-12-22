После смерти двух детей при пожаре в коммуналке возбудили уголовное дело

Проверку по поводу пожара на улице Ушинского также проводит петербургская прокуратура.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" в связи с гибелью двух несовершеннолетних в пожаре, произошедшем на улице Ушинского. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

По данным следствия, пожар произошел ночью 8 января в коммунальной квартире на улице Ушинского в Петроградском районе. В результате пожара погибли два ребенка 2017 и 2019 годов рождения, их мать госпитализирована в тяжёлом состоянии. На данный момент причина пожара остаётся неизвестной. Специалисты осматривают место происшествия и выясняют причины случившегося.

Проверку по поводу пожара на улице Ушинского также проводит петербургская прокуратура. Кроме того, ведомство расследует обстоятельства пожара в ангаре на Дальневосточном проспекте в Невском районе города.

Ранее мы сообщили о том, что СК организовал проверку после опасного катания на ватрушке с ледяной горки в Петербурге.

Фото: Piter.TV