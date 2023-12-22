В пожаре на Ушинского погибли двое детей

Возгорание произошло в одной из комнат восьмикомнатного общежития.

В ранние утренние часы 8 января в Калининском районе Петербурга произошел пожар в коммунальной квартире. В результате инцидента погибли два ребёнка школьного возраста. ОБ этом информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу и области.

Возгорание произошло в одной из комнат восьмикомнатного общежития на улице Ушинского в шесть утра. Огонь охватил всё помещение площадью 12 кв.м. Пожар был потушен в 6:50.

В результате возгорания два ребенка в возрасте 7 и 9 лет погибли, а их 42-летняя мать была госпитализирована с отравлением угарным газом.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Ворошилова случился пожар с двумя пострадавшими.

Фото: Piter.TV