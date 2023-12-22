  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Ворошилова случился пожар с двумя пострадавшими
Сегодня, 14:59
123
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

На улице Ворошилова случился пожар с двумя пострадавшими

0 0

Всего из опасной зоны эвакуированы 17 человек.

Утром в пятницу, 5 января, в доме №3/2 по улице Ворошилова случился пожар в однокомнатной квартире площадью 10 кв.м. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ, в результате были госпитализированы двое пострадавших.

Спустя 33 минуты после получения сообщения о пожаре, он был ликвидирован.

Всего из опасной зоны эвакуированы 17 человек. Для борьбы с огнём были задействованы три единицы техники и 15 членов личного состава.

Ранее мы сообщили о том, что пожар на Российском проспекте унёс жизнь одного человека.

Фото:  Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии