Пожар на Российском проспекте унёс жизнь одного человека

В пятницу, 5 января, около двух часов ночи произошёл пожар в жилом доме на Российском проспекте. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.
Пожар возник в однокомнатной квартире площадью 36 кв.м. Благодаря оперативным действиям спасателей, через один час и десять минут после получения сообщения о возгорании пламя полностью потушили. В результате пожара один человек погиб, ещё одного доставили в медицинское учреждение.
К ликвидации возгорания было привлечено пять единиц техники и 23 человека личного состава от МЧС.
Ранее в МЧС рассказали, что в морозы риск возникновения пожаров увеличивается.
Фото: Piter.TV
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