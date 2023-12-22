Пожар на Российском проспекте унёс жизнь одного человека

Ещё один мужчина пострадал.

В пятницу, 5 января, около двух часов ночи произошёл пожар в жилом доме на Российском проспекте. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Пожар возник в однокомнатной квартире площадью 36 кв.м. Благодаря оперативным действиям спасателей, через один час и десять минут после получения сообщения о возгорании пламя полностью потушили. В результате пожара один человек погиб, ещё одного доставили в медицинское учреждение.

К ликвидации возгорания было привлечено пять единиц техники и 23 человека личного состава от МЧС.

Ранее в МЧС рассказали, что в морозы риск возникновения пожаров увеличивается.

Фото: Piter.TV