СК организовал проверку после опасного катания на ватрушке с ледяной горки в Петербурге

В ходе катания пострадал пятилетний мальчик вместе с девятилетней сестрой.

Сотрудники ГСУ СК РФ по Петербургу проводят предварительное расследование по поводу получения травм малолетними детьми в результате катания с ледяной горки. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Установлено, что пятилетний мальчик вместе с девятилетней сестрой катались на надувной ватрушке с ледяной горки, в результате чего сильно ударились и были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил временно исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления ведомства по Петербургу представить отчет о ходе расследования и обстоятельствах, выявленных в рамках его проведения.

Ранее мы сообщили о том, что Бастрыкин поручил возбудить дело после смертельного избиения в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ