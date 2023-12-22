Бастрыкин поручил возбудить дело после смертельного избиения в Петербурге

Среди задержанных фигурирует по меньшей мере один несовершеннолетний.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил петербургским следователям возбудить уголовное дело в связи со смертью мужчины после избиения на юго-западе города. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Напомним, что драка разгорелась в парадной дома по улице Пограничника Гарькавого. Причиной конфликта стало шумное празднование Нового года компанией, на что 57-летний сосед сделал замечание. Ответом стала агрессия со стороны молодых людей. Пострадавший скончался в карете скорой помощи, также был избит его 27-летний сын.

Установлено, что среди задержанных фигурирует по меньшей мере один несовершеннолетний.

Ранее мы сообщили о том, что Бастрыкин заинтересовался пожаром на мусорном полигоне в Ломоносовском районе.

Фото: Информационный центр СК России