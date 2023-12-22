У Мурманского шоссе забил грязевой фонтан

Информация о произошедшем инциденте была передана в администрацию Ленинградской области.

На Мурманском шоссе недалеко от Разметелево произошел прорыв водопровода, в результате которого образовался настоящий фонтан из воды и грязи, пишет spb.aif.ru.

Причины этого происшествия пока неизвестны. Местные жители жалуются на то, что экстренные службы не реагируют оперативно на ситуацию. Потоки воды настолько сильны, что под угрозой может оказаться даже федеральная трасса.

Информация о произошедшем инциденте была передана в администрацию Ленинградской области.

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Видео: YouTube / АиФ СПб