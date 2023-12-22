На севере Петербурге задержали мужчину, осквернившего Знамя Победы

Возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ (надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации).

Полицейские Северной столицы обнаружили и арестовали мужчину, который осквернил Знамя Победы. Флаг был размещён рядом с одним из местных баров в Приморском районе. Подробности инцидента сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Предполагаемым виновником является 45-летний петербуржец. Сотрудники полиции задержали его возле его дома и доставили в отделение полиции.

Происшествие случилось вечером 4 мая на проспекте Королёва. Возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ (надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации) в связи с повреждением красной ткани знамени чёрной краской.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали водителя в качестве подозреваемого после падения автобуса.

Видео : пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти