Петербуржцам рассказали, как передается ветряная оспа

В Роспотребнадзоре отметили, что этот недуг можно подхватить не только при личном контакте с зараженным.

Жителям Северной столицы рассказали, как передается ветряная оспа и какие у нее симптомы. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Ветряная оспа распространяется воздушно-капельным путем. В ведомстве отметили, что этот недуг можно подхватить не только при личном контакте с зараженным, но даже в том случае, если находиться с ним в одном помещении. Также в Роспотребнадзоре сообщили, что человек становится заразным за 3-5 дней до появления сыпи.

Ранее врач ожогового центра раскрыл главные ошибки при оказании первой помощи.

Фото: Piter.tv