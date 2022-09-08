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Петербуржцам рассказали, как передается ветряная оспа
Сегодня, 9:03
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Петербуржцам рассказали, как передается ветряная оспа

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В Роспотребнадзоре отметили, что этот недуг можно подхватить не только при личном контакте с зараженным.

Жителям Северной столицы рассказали, как передается ветряная оспа и какие у нее симптомы. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Ветряная оспа распространяется воздушно-капельным путем. В ведомстве отметили, что этот недуг можно подхватить не только при личном контакте с зараженным, но даже в том случае, если находиться с ним в одном помещении. Также в Роспотребнадзоре сообщили, что человек становится заразным за 3-5 дней до появления сыпи.

Ранее врач ожогового центра раскрыл главные ошибки при оказании первой помощи.

Фото: Piter.tv

Теги: ветряная оспа, роспотребнадзор, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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