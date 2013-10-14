Врач ожогового центра раскрыл главные ошибки при оказании первой помощи

Ведущий врач ожогового центра города поделился важной информацией о наиболее распространенных ошибках, которые совершаются при оказании первой помощи пострадавшим от ожогов.

Одной из основных ошибок является применение неправильных методов охлаждения ожога. Врач предупредил о вреде использования льда или холодной воды для охлаждения ожога, так как это может привести к дополнительному повреждению тканей. Вместо этого рекомендуется промыть ожог холодной (но не ледяной) водой в течение 10-20 минут. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Еще одной распространенной ошибкой является нанесение масла или мази на поврежденную область. Врач объяснил, что это может усугубить ситуацию, препятствуя естественному охлаждению тканей. Вместо этого необходимо накрыть ожог стерильной салфеткой или чистой тканью.

Третьей частой ошибкой при оказании первой помощи при ожогах является удаление поврежденной одежды. Врач отметил, что она может быть приклеена к коже, и попытка снять ее может привести к дополнительным повреждениям. Правильным действием будет покрыть область ожога сухой стерильной повязкой и обратиться к медицинскому специалисту.

Врач также подчеркнул необходимость вызова скорой помощи при серьезных ожогах или признаках общего отравления организма, таких как сильная боль, потеря сознания или нарушение дыхания.

Заключая свою речь, врач ожогового центра призвал всех быть внимательными и информированными о правилах оказания первой помощи при ожогах. Это может стать решающим фактором в спасении жизней и снижении риска осложнений при подобных травмах.

Ранее сообщалось, что в Мариинской больнице прокомментировали видео с потерявшим сознание в очереди мужчиной

Фото: Piter.TV

