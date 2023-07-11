В Мариинской больнице прокомментировали видео с потерявшим сознание в очереди мужчиной

По словам свидетеля, персонал не обратил внимания на инцидент. В самом учреждении отметили, что работники действовали согласно инструкции.

В понедельник, 10 июля, в бюро пропусков для посетителей Мариинской больницы произошёл инцидент с одним из посетителей. Как сообщает свидетель произошедшего, мужчина потерял сознание в очереди за талоном, однако персонал долго не обращал на него никакого внимания. Видеозапись с места событий появилась в Telegram-канале "Мегаполис".

Выложивший ролик петербуржец назвал произошедшее "вопиющим безразличием со стороны медиков". Также он обратил внимание на то, что никто из посетителей больницы также не попытался привести потерявшего сознание гражданина в чувства. Чтобы помочь мужчине, автор видео вызвал охрану, которая "начала волочить его просто за руки, как тело. После чего мужчина пришел в себя... Он проснулся".

В Мариинской больнице прокомментировали инцидент, подчеркнув, что он произошёл не в регистратуре, как уверял автор видео, а в бюро пропусков, где не работают медики. Кроме того, от упавшего мужчины достаточно сильно пахло алкоголем, он был нетрезв. Возможно, это стало причиной отстранённости других посетителей. Также в учреждении отметили, что в бюро часто заходят случайные люди с Литейного проспекта. Если кому-то из них необходима помощь, персонал действует строго по инструкции, которая гласит: "из-за стойки не выходить, человека не трогать, нажать на тревожную кнопку". На вызов должен прийти врач, однако в данном случае мужчины уже не было на месте, когда ему на помощь пришли из терапевтического отделения.

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