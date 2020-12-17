Девушка показала грудь водителю в качестве извинения на улице Жуковского

Героиня видео нарушила правила ПДД и переходила дорогу в неположенном месте, сосредоточив взгляд на экране телефона.

Девушка, которая чуть не попала под колёса автомобиля, решила извиниться перед водителем и показала ему свою обнажённую грудь. Кадры с видеорегистратора опубликовало издание "Мегаполис".

Судя по предоставленному видео, его героиня нарушила правила ПДД и переходила дорогу в неположенном месте, сосредоточив взгляд на экране телефона.

Водитель успел надавить на тормоза и не сбил девушку. Она решила ответить на это своеобразной благодарностью, исполнив импровизированный танец, расстегнув бомбер и обнажив грудь. В конце девушка удалилась из кадра с улыбкой.

Ранее мы сообщили о том, что женщина в Приморском районе упала под трамвай и не получила никаких травм.

Видео: Мегаполис