Родилась в рубашке: женщина в Приморском районе упала под трамвай и не получила никаких травм

В Приморском районе Петербурга под трамвай попала женщина. Однако ей повезло – женщина не получила никаких травм.

В субботу, 1 июня, на перекрестке проспекта Авиаконструкторов и Долгоозерной улицы произошло ДТП с участием женщины и трамвая. Об этом пишет Мегаполис.

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и случайно попала под трамвай. Однако при этом упала она очень удачно под нос трамвая. Ей спасло жить то, что она оказалась далеко от колесной пары.

Очевидцы рассказали, что женщина сама перебегала рельсы прямо перед транспортом. После происшествия она сама вылезла из-под трамвая и ждала приезда врачей. Однако она прекрасно шевелила конечностями. Люди предположили, что у нее шок.

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Фото: Piter.TV