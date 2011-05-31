На Обуховской Обороны начался демонтаж здания плавучего ресторана «Серебряный кит»

В воскресенье, 2 июля, появилась информация о том, что здание бывшего ресторана "Серебряный кит" на проспекте Обуховской обороны начали демонтировать. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте.
По словам очевидцев, к месту стоянки плавучего здания пригнали краны и целый день что-то фотографировали и монтировали. Стоит отметить, что демонтаж здания ждали не только в администрации, но и жители города.
Здание "Серебряный кит" перестали использовать еще в 2021 году, так как он было признано небезопасным. Весной 2023 года здание и вовсе начало тонуть и падать на левый борт, так как было повреждено.
Ранее сообщалось, что в Петергофе открылся павильон "Эрмитаж" после реконструкции.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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