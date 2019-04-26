В Петергофе отрылся павильон «Эрмитаж» после реконструкции

В Петергофе завершилась реставрация павильона «Эрмитаж». Здание реставрировали два года и теперь оно готово принимать всех интересующихся.

В Петергофе после двухлетней реставрации наконец-таки открыли павильон "Эрмитаж". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

Маленькое здание на берегу Финского залива построили еще во времена Петра I по его приказу. С самого первого дня постройка страдала от сырости и влаги, которые проникали в подвал дома. Для реставраторов главной задачей стало устранение проблемы. И они смогли справиться с задачей.

Кроме самой успешной работы, были обнаружены интересные находки, например, исторические кирпичи. Также были восстановлены живописные полотна. Ров вокруг павильона заполнили водой, за 200 лет впервые.

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Фото: правительство Санкт-Петербурга