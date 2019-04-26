Улица Есенина закрыта для проезда транспорта на неопределенный срок

Некоторые автобусные маршруты потерпят изменения в связи с ремонтными работами на улице Есенина. Она для транспорта будет закрыта на неопределенный срок.

Улица Есенина не откроется для проезда транспорта в ближайшее время. Работы продлены на неопределенный срок. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Автомобилистов должны были пустить на участок между проспектом Луначарского и Поэтическим бульваром еще утром в воскресенье, 2 июля, однако этого не произошла. Когда транспорт туда пустят также неизвестно.

Общественный транспорт также продолжит ездить по измененным маршрутам. Изменения коснулись в основном автобуса %251 и троллейбуса №13, который заканчивает свой путь на площади Мужества.

Ранее сообщалось, что рейс из Пулково в Анталью задержали более чем на сутки.

Фото: Piter.TV