Рейс из Пулково в Анталью задержали более чем на сутки

Петербургские туристы, собравшиеся в Анталью, ожидают свой рейс, который задержали более чем на сутки. Причиной стали проблемы с самолетом.

Еще днем в субботу, 1 июля, самолет из Пулково должен был вылететь в турецкую Анталью. Сначала рейс перенесли всего на два часа, а затем пассажиров высадили, объяснив это тем, что рейс нужно отложить по техническим причинам. Об этом пишут Известия.

Пассажиров заверили, что самолет вылетит из Пулково в 6 утра в воскресенье, 2 июля, но судно не отправилось в путь и в это время. На данный момент предполагается, что самолет вылетит в 21:30.

По вопросу высказались и представители авиакомпании Turkish Airlines, которые пояснили, что самолет ждал детали из Стамбула, однако после их прибытия устранить неполадки не получилось. Несмотря на ситуацию, авиакомпания отказалась заселять в гостиницы ожидающих, якобы из-за нехватки мест.

Ранее сообщалось, что Пулково затопило после субботнего ливня

Фото: Piter.TV