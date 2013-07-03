Пулково затопило после субботнего ливня

В Петербурге в субботу, 1 июня, царил ливень. Как это часто бывает в городе, он привел к рекам на дорогах, например, в Пулково.

В субботу, 1 июня, в Петербурге царит непогода, о которой предупреждали синоптики. По итогу дороги в разных районах города затопило. Об этом пишут петербургские СМИ.

По въезду в зону вылета/прилета аэропорта автомобили натурально плывут, а не едут. Асфальт из-за дождя в воде почти на полметра.

Но такое море образовалось не только в Пулково. Подписчики сообщества "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети Вконтакте опубликовали фото с улицы Маршала Казакова, где похожая ситуация. Очевидцы шутят, что горожанам нужны не просто плавки, а лодки.

Ранее сообщалось, что МЧС Ленобласти предупредило об ухудшении погодных условий 2 и 3 июля.

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