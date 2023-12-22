Роспотребнадзор начал расследование после выявления острой кишечной инфекции в пансионате "Заря"

Постояльцы начали жаловаться на ухудшение состояния здоровья 9 мая.

В пансионате "Заря", расположенном в Репино, проводится проверка в связи с массовым отравлением пенсионеров. По информации пресс-службы Роспотребнадзора Петербурга, постояльцы начали жаловаться на ухудшение состояния здоровья 9 мая. Основными симптомами стали признаки острой кишечной инфекции.

Для выяснения причин случившегося специалисты взяли пробы пищевой и готовой продукции, смывы воды и внешней среды, провели обследование сотрудников пансионата и всех пострадавших, а также выполнили дезинфекционные мероприятия.

Результаты проверки будут известны позже.

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Фото: citywalls.ru