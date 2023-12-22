В ходе рейда ГИБДД в Невском районе выявили пять нарушителей-таксистов

Прошла проверка водителей такси на соблюдение ими требований законодательства в сфере перевозки пассажиров и багажа, который вступил в силу с 1 сентября 2023 года.

В Невском районе Петербурга 22 января городской комитет по транспорту, ГИБДД и иные члены Межведомственной транспортной комиссии повели первый рейд. Прошла проверка водителей такси на соблюдение ими требований законодательства в сфере перевозки пассажиров и багажа, который вступил в силу с 1 сентября 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

В ходе рейда выявили пять нарушителей. У одного водителя отсутствовало разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа такси. Его машину изъяли и поместили на специализированную стоянку. Автомобиль второго был включен в Реестр легковых такси, однако у перевозчика отсутствовало разрешение на перевозку пассажиров и багажа.

Кроме того, отмечается, что теперь такие рейды будут проходить регулярно, поскольку изменения в Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Петербурга предусматривают возможность их проведения городским комитетом по транспорту. Документ вступил в силу 29 декабря.

Ранее на Piter.TV: регистрацию для работы в такси прошли более 1,7 тыс. авто в Ленобласти.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга