В Петербурге ограничат движение на перекрестке Народной улицы и Дальневосточного проспекта

Ограничения связаны с ремонтом путей.

Со 2 по 29 ноября в Невском районе Петербурга ограничат движение транспорта на перекрестке Народной улицы и Дальневосточного проспекта. Об этом рассказали в пресс-службе ГАТИ 31 октября.

Ограничения связаны с ремонтом путей. Кроме того, на самой Народной улице не получится проехать с 28 октября по 31 января 2024 года. Работы ведут на участке от Володарского моста до Дальневосточного проспекта.

В ГАТИ порекомендовали автомобилистам заранее планировать свой маршрут. С актуальной информацией о проезде по улицам Северной столицы можно ознакомиться в группе ведомства во "ВКонтакте".

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Фото: Piter.TV