Фестиваль "Чудо света" станет причиной ограничений движения в Петроградском районе

Временные неудобства для водителей будут действовать с 4 по 6 ноября.

В первых числах ноября на праздничных выходных в Северной столице состоится фестиваль "Чудо света": на время мероприятия, 4,5 и 6 ноября, движение по ряду улиц Петроградского района существенно ограничат. Об этом сообщила пресс-служба городского комтранса.

В частности, все три дня в период с 17:00 до 23:30 доступ машин будет запрещён на участок проспекта Добролюбова от Мытнинской к Кронверкской набережной. Кроме того, с с 17:15 до 23:30 будет перекрыто движение по Мытнинской набережной на участке от Зоологического переулка до Кронверкского проспекта.

С 17:30 до 23:00 водителям ограничат проезд по участку от Кронверкского до Каменностровского проспекта. Кроме того, закроют проезд вдоль дома №3 к2 по Кронверкской набережной в Александровском парке.

Ранее мы сообщили о том, что поездки в петербургском метро предлагают включить в "пересадочный тариф".

Фото: Piter.TV