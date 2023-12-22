Движение по улице Рылеева ограничат с 23 января

Проезд перекроют еще в двух районах города.

В Центральном районе с 23 января ограничат движение. Речь идет об улице Рылеева. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Проезд будет ограничен у дома №14 по улице Рылеева на участке от улицы Маяковского до улицы Восстания. Изменения в движении будут действовать до 29 января. Автомобилистов призвали учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Ограничения введут еще в двух районах города. В Выборгском районе будет перекрыт проезд по проспекту Энгельса на перекрестке с проспектом Просвещения из-за проведения ремонта трамвайных путей. Ограничения будут действовать до 29 марта.

В Калининском районе проезд по проспекту Просвещения от проспекта Культуры до Светлановского проспекта будет закрыт из-за проведения работ на трамвайной сети. Ограничения продлятся до 30 апреля.

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Фото: Piter.tv