На уборку петербургских дворов вышли свыше 7,8 тыс. дворников

Из-за больших сугробов и частых снегопадов коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Петербургские дворы 19 января убирают более 7,8 тыс. дворников. На борьбу со снегом вышли свыше 880 уборочных машин. Об этом сообщили в пресс-службе жилищного комитета.

Из-за больших сугробов и частых снегопадов коммунальные службы работают в усиленном режиме. Главная цель дворников — очистить подходы к домам, социальным объектам и контейнерным площадкам. Эти территории обрабатывают противогололедными материалами. Также в городе активно от снега очищают крыши.

Жителей Петербурга просят быть максимально внимательными в зонах проведения работ, не заходить за ограждения и с пониманием относиться к работе коммунальных служб.

В ближайшие дни в городе будет слабая метель. К концу дня температура воздуха опустится. А завтра в Северной столице подморозит до -14 градусов. Но зато будет светить солнце.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти 19 января на дорогах сложная обстановка.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга