В Ленобласти 19 января на дорогах ожидается сложная обстановка

Утром и днем местами порывы 15-17 м/с.

Перед выходными в Ленинградской области будет облачная погода, рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов 47 региона 19 января пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью -8...-13 градусов, днём -3...-8 градусов. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет повышаться.

Фото: pxhere; МЧС