Ремонт трамвайных путей на Садовой улице стартовал 6 февраля

Специалисты заменят рельсошпальную решетку и асфальт на участке от набережной реки Мойки до Инженерной улицы.

Сегодня, 6 февраля, стартовал ремонт путей на Садовой улице от набережной реки Мойки до Инженерной улицы. Работы будут длиться с 6 февраля по 15 марта.

Специалисты заменят рельсошпальную решётку и асфальт. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Во время ремонта будет ограничено движение транспорта. Автомобили не смогут проехать по набережной Лебяжьей канавки от Миллионной улицы до набережной реки Мойки. Также проезд перекроют по Миллионной улице от набережной Лебяжьей канавки до Суворовской площади. Временно ограничат движение на перекрестке набережной реки Мойки и Садовой улицы.

Также с 6 февраля по 15 марта закрывается движение транспорта от набережной реки Мойки до Инженерной улицы.

Будьте внимательны и заранее планируйте свой маршрут. Пресс-служба правительства Петербурга

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Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга